Полеты компании "Аэрофлот" на Бали согласованы с Кремлем

Прямые рейсы "Аэрофлота" на Бали могут стать реальностью уже к сентябрю этого года. После согласования между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто компания "Аэрофлот" добавила маршрут Москва - Бали в своё расписание.