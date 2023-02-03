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У «Челси» 1 победа в 7 последних матчах. Забили лишь 3 гола

У «Челси» 1 победа в 7 последних матчах. Забили лишь 3 гола

«Челси» одержал лишь одну победу в 7 последних матчах. В 22-м туре АПЛ команда Грэма Поттера поделился очки с «Фулхэмом» (0:0) За 7 последних матчей у «Челси» 1 победа, 3 ничьих и 3 поражения.

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