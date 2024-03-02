НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

171 подписчик

Обеспечение поручений президента: сколько денег потребуется на реализацию

Обеспечение поручений президента: сколько денег потребуется на реализацию

Обеспечение поручений президента: сколько денег потребуется на реализацию Евгения КомароваРасходы российского бюджета столкнутся с дополнительной нагрузкой в размере примерно 7,5 трлн рублей до 2030 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх