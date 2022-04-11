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Судья приостановил матч «Лейпцига», чтобы Симакан смог перекусить. Защитник держит пост в Рамадан

Судья остановил матч в Бундеслиге, чтобы игрок мог перекусить. Арбитр Бастиан Данкерт приостановил игру 29-го тура «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм» в первом тайме, после захода солнца, и защитник хозяев Мохамед Симакан прервал пост во время Рамадана.

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