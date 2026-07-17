Известный артист Амарян рассказал о запретах для жены

Популярный комик Гурам Амарян откровенно рассказал, какие строгие правила действуют в его семье. Юморист подчеркнул, что одинаковые ограничения распространяются на обоих, а потому он не видит в таком устройстве жизни ничего несправедливого.
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