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Утро.ru

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Известный артист Амарян рассказал о запретах для жены

Известный артист Амарян рассказал о запретах для жены

Популярный комик Гурам Амарян откровенно рассказал, какие строгие правила действуют в его семье. Юморист подчеркнул, что одинаковые ограничения распространяются на обоих, а потому он не видит в таком устройстве жизни ничего несправедливого.

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