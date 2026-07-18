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Семак выиграл Суперкубок России в 6-й раз – это рекорд. У Семина 3 титула, у Слуцкого, Газзаева, Бердыева – по 2

« Зенит » под руководством Сергея Семака обыграл « Спартак » (1:1, 4:2 по пенальти) в матче за Olimpbet Суперкубок России .

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