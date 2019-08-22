Как Путин выбирает своих адмиралов: Что об этом думают в Вашингтоне

Качество руководства Российским флотом снова очень волнует Пентагон. Автор Александр Ситников На фото: командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин и главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов (слева направо) (Фото: Алексей Никольский/ТАСС)Вашингтонский Центр военно-морских исследований (Center for Naval Analyses, или CNA), который тесно связан с Военно-Морскими силами и Корпусом морской пехоты США, решил оценить кадровый потенциал высшего командование нашего флота.