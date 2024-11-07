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Закон и Порядок

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Реакция Байдена на поражение Харрис на выборах

Реакция Байдена на поражение Харрис на выборах

Харрис вступила в предвыборную гонку в «чрезвычайных обстоятельствах» и в своей кампании руководствовалась «сильным моральным компасом и четким видением страны», заявил Байден.

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