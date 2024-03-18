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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Коваленко о сыне и «Колорадо»: «Николай улетел в Америку с травмой. Растяжение связок колена, еще неделю-полторы придется восстанавливаться»

– Прошли сообщения, что после завершения сезона «Торпедо» Николай Коваленко вылетел в Денвер в расположение «Колорадо» – клуба, задрафтовавшего его в 2018-м году.

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