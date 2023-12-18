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“Я жалею, что снимался в этой помойной программе”, – телеканал «НТВ» уволил Сергея Соседова

“Я жалею, что снимался в этой помойной программе”, – телеканал «НТВ» уволил Сергея Соседова

Сергей Соседов. Фото informing.ruСтало известно, что неординарный Сергей Соседов неожиданно остался без работы.

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Комментарии
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Вячеслав
ТВ игнорирую,так как педиков вроде этого там хватает!
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23 час.
Владимир Нелюбин
Видать кто-то в руководстве &quot;НТВ&quot; нашел себе другова кроватного партнера...
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23 час.
ВД
Вовладар Даров
Человек умный, неординарный, интересный, скажем так заменитель Бориса Моисеева! Совет,поменьше манерности!!!))
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11 час.

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