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Спецоперация продолжается, план прежний

Спецоперация продолжается, план прежний

Становится жутко от сообщений Дмитрия Медведева в Телеграме. Наш бывший президент не стесняется в выражениях с самого начала Спецоперации, однако первые годы я воспринимал его реплики в адрес Киева как классическую дипломатическую игру.

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Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Объясню, тебе &quot;особо одарённому&quot;, что территории б/у окра́ины России нужны по одной простой причине:не заберём мы-заберёт жо́пад. И всё пойдёт по кру́гу, но с ещё более жёстким противостоянием и столкновением! Напичкают укродов по макушку оружием, разместят дальнобойные ракеты РСМД, и нам воевать по новой? А что ты так уссался, что на территориях 404 останутся бандерлоги? Колыма, Магадан, Сибирь до Чукотки располагают необъятными лесоповалами и рудниками! Вот туда бандерлоги и будут востребованы. УЩУ́ЧИЛ, грамотей?
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1 час.
Иван Агеев
А чо хамим и борзеем? Я разве сказал, что не надо забирать? Я сказал, хохлов там оставлять только тех, кто прошёл проверку типа Шереметьево. И никаких Магаданов и Колымы для остальных, они там только закаляться и крепче станут. Выдвинуть до пределов Львова, поставить на самоокупаемость, все админ ресурсы только российские и пусть живут на своих харчах, а не наших, хоть и в Магадане. Теперь вкурил, фраер?
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1 час.
Надежда
Автор Олег МакаренКо. Видимо этим объясняется смысл этого текста...
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45 мин.
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