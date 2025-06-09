Спецоперация продолжается, план прежний

Объясню, тебе "особо одарённому", что территории б/у окра́ины России нужны по одной простой причине:не заберём мы-заберёт жо́пад. И всё пойдёт по кру́гу, но с ещё более жёстким противостоянием и столкновением! Напичкают укродов по макушку оружием, разместят дальнобойные ракеты РСМД, и нам воевать по новой? А что ты так уссался, что на территориях 404 останутся бандерлоги? Колыма, Магадан, Сибирь до Чукотки располагают необъятными лесоповалами и рудниками! Вот туда бандерлоги и будут востребованы. УЩУ́ЧИЛ, грамотей?

Иван Агеев

А чо хамим и борзеем? Я разве сказал, что не надо забирать? Я сказал, хохлов там оставлять только тех, кто прошёл проверку типа Шереметьево. И никаких Магаданов и Колымы для остальных, они там только закаляться и крепче станут. Выдвинуть до пределов Львова, поставить на самоокупаемость, все админ ресурсы только российские и пусть живут на своих харчах, а не наших, хоть и в Магадане. Теперь вкурил, фраер?