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Новости Липецка

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Мошенники под видом записи на флюорографию крадут данные в Липецкой области

Мошенники под видом записи на флюорографию крадут данные в Липецкой области

Только за сутки липчане потеряли 7 миллионов рублей из-за действий мошенников.В Липецкой области активизировались мошенники, которые звонят жителям под видом сотрудников поликлиник и предлагают пройти флюорографию.

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