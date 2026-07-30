Мошенники под видом записи на флюорографию крадут данные в Липецкой области

Только за сутки липчане потеряли 7 миллионов рублей из-за действий мошенников.В Липецкой области активизировались мошенники, которые звонят жителям под видом сотрудников поликлиник и предлагают пройти флюорографию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии