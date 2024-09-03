В «Сбере» рассказали о мощнейшей в своей истории DDoS-атаке в июле

В конце июля «Сбер» подвергся мощнейшей DDoS-атаке за всю свою историю. Об этом во вторник, 3 сентября, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
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