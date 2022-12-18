Лаутаро про победу на ЧМ: «Мы остались в истории Аргентины. Провел турнир не так, как хотел, но все равно счастлив»

Лаутаро про победу на ЧМ: «Мы остались в истории Аргентины. Провел турнир не так, как хотел, но все равно счастлив»

Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы в финале ЧМ-2022. Аргентина обыграла сборную Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

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