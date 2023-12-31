В Ростовской области полицейские поздравили детей с наступающим Новым годом

Ежегодная новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз» набирает обороты. В Егорлыкском районе добрый волшебник со своей внучкой в кафтанах, под которыми скрываются настоящие полицейские побывали в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
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