Власти Норвегии сняли с судна с российским экипажем подозрения в причастности к повреждению кабеля на Балтике

Норвежское судно Silver Dania с экипажем, состоящим из граждан России, отпущено из порта Тромсё. Следствие не нашло свидетельств причастности судна к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией, в субботу, 1 февраля, РИА Новости со ссылкой на заявление норвежской полиции.