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Царьград

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ВСУ послали 11 ракет HIMARS и авиабомбу на одну усадьбу русских князей на Курщине. Но просчитались

ВСУ послали 11 ракет HIMARS и авиабомбу на одну усадьбу русских князей на Курщине. Но просчитались

SHOT выяснил, что ВСУ послали 11 ракет HIMARS и управляемую авиабомбу на одну усадьбу русских князей на Курщине.

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