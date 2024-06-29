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Украинские боевики в Торецке открыли огонь по беженцам – семеро погибших

Украинские боевики в Торецке открыли огонь по беженцам – семеро погибших

Все убитые украинскими солдатами люди – мирные жители города.Боевики вооруженных подразделений киевского режима Зеленского обстреляли колонну мирных жителей Торецка, которые пытались покинуть город.

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