Посол России Кузнецов заявил о возможной отправке войск Финляндии на Украину

Финские власти в перспективе смогут отправить своих военнослужащих на Украину. В решении этого вопроса Хельсинки будет учитывать мнение Вашингтона, заявил в беседе с ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
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