Хирург Асланов назвал перелом лодыжки самой распространённой зимней травмой

Заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов рассказал, что самыми частыми видами травм в зимний период являются повреждения лодыжки и порванные связки.
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