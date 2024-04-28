За экраном

Валентина Кузьмина

О чëм Вы? Всё, что Вы написали, действительно было с советскими артистами в 90-е годы. Работы для них не было. Многие "заделались" "челноками". Да, Ивашов был вынужден работать на стройке, чтобы как-то выжить. Многие торговали на стихийных рынках вещами из своего гардероба. Да, есть и такие, кто не справился с этими трудностями, спивались. Но это не их вина! И к чему это Ваше злорадство?