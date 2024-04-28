За роль Ульяны Громовой в фильме "Молодая гвардия" Нонна Мордюкова стала лауреатом Сталинской премии.
За экраном
Комментарии
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владимир рябченко
Какая тяжёлая жизнь... голодали, нищенская зарплата... а ведь никто в шахту не полез... а справедливости ради Ивашов на стройке работал... Вот бы страдания шахтёров описали, дворников, ткачих, хлебопёков... те-то в масле катались...
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5 час.
Валентина Кузьмина
О чëм Вы? Всё, что Вы написали, действительно было с советскими артистами в 90-е годы. Работы для них не было. Многие "заделались" "челноками". Да, Ивашов был вынужден работать на стройке, чтобы как-то выжить. Многие торговали на стихийных рынках вещами из своего гардероба. Да, есть и такие, кто не справился с этими трудностями, спивались. Но это не их вина! И к чему это Ваше злорадство?
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3 час.
владимир рябченко
Где Вы увидели злорадство? а о непрезентабельной выборке... остальные же жировали... 😂
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2 час.
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