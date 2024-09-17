Нервы напряжены, пока российские военные готовятся к западным ракетным атакам

Военные готовятся к новым ударам, которые, по их словам, не получится предотвратить. Российские военные аналитики все больше встревожены перспективой получения Киевом официального одобрения на дальние удары западными крылатыми и баллистическими ракетами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии