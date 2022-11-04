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Пике откажется от 52 млн евро, которые должна ему «Барселона» (Cuatro)

Жерар Пике откажется от 52 млн евро, покинув «Барселону». Как пишет Cuatro, каталонский клуб должен был выплатить игроку 52 млн евро – в эту сумму включены выплаты, отложенные во время пандемии коронавируса, а также та часть зарплаты, которую «Барса» должна футболисту за этот сезон.

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