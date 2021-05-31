Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    А Наркому Обороны СССР возложили?Заместитель Минис...
  • Konstantin Петров
    Это те, кто не смог найти достойную работу на гражданке. Так же валом валят в Полицию и ФСИН. Там хотя бы кормят и пе...С начала 2021 год...
  • Николай
    Стыды, АКАДЕМИЯ - прапорщиков выпускает!????????????????? Хотя, в этой академии, времён СССР, майоры и п/п-ки перемен...В Филиале Военной...

Проблемы работы ТОР и СПВ обсудили на Дальнем Востоке

Проблемы работы ТОР и СПВ обсудили на Дальнем Востоке

По результатам обсуждения состояния законности при  функционировании преференциальных территорий, защиты прав инвесторов на Дальнем Востоке, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным для органов прокуратуры округа определены приоритетные задачи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх