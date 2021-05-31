Проблемы работы ТОР и СПВ обсудили на Дальнем Востоке

По результатам обсуждения состояния законности при функционировании преференциальных территорий, защиты прав инвесторов на Дальнем Востоке, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным для органов прокуратуры округа определены приоритетные задачи.