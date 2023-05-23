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Анонимный коллекционер приобрел часы последнего китайского Императора Пу И за 5 миллионов долларов

Анонимный коллекционер приобрел часы последнего китайского Императора Пу И за 5 миллионов долларов

Принадлежавшие последнему императору Китая Пу И часы Patek Philippe были проданы на аукционе в Гонконге за 48 млн гонконгских долларов (5 миллионов американских долларов или 408 миллионов рублей).

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