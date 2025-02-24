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Германия настроена на восстановление связей с Россией, заявляет Фридрих Мерц

Германия настроена на восстановление связей с Россией, заявляет Фридрих Мерц

Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС, заявил о необходимости будущего восстановления отношений с Россией, подчеркнув при этом актуальность продолжения поддержки Украины.

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