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Царьград

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В Иванове отменили запланированный на 1 мая праздничный салют

В Иванове отменили запланированный на 1 мая праздничный салют

Власти назвали причин, по которой мероприятие не состоится, и обратились к горожанам. В понедельник, 29 апреля, администрация города Иванова сообщила, что намеченный на вечер 1 мая праздничный салют не состоится.

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