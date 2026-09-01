Власти ФРГ денонсировали соглашение о Русском доме в Берлине

Немецкие власти денонсировали соглашение о работе Русского дома в Берлине. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, пишет ТАСС.
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