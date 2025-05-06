Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Vladimir Osheschko
    План Б это мечта патриотов Россий, не более.Зеленский больше ...
  • alik3456 Джексон
    А зеля-фюррер оказался голый...Зеленский больше ...
  • Сергей
    Хорош план "Б", вот только... Сам автор в его реализацию верит?Зеленский больше ...

С Западом можно говорить только с позиции силы

С Западом можно говорить только с позиции силы

Виктор Анисимов  Только поставленный на грань полного уничтожения Запад во главе с США, может стать договороспособным, и никак иначе.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Наши ребята на фронтах не допустят 1-го варианта! Будут биться до последнего, ну и все русские придут на подмогу. Второй вариант больше подходит, если президенту не заморочит голову мерзавцы из партии мира и жулье 90-х.
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8 час.
Валерий Мешалкин
Только решительные действия могут остановить запад в т.ч.США. Безответные &quot;КРАСНЫЕ&quot; лини разбаловали западных политиков и толкает их на дальнейшую эскалацию действий против РФ.
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7 час.
Александр Конкин
Это было понятно ещё в 14 году, наконец начинает доходить до...
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5 час.
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