Rocket Lab испытала «Голодный бегемот» и подтвердила запуск Neutron до конца 2026 года

Американская компания Rocket Lab подтвердила, что первый испытательный запуск многоразовой ракеты Neutron состоится до конца 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Песня «Взлетаем н...
- Песня «Взлетаем н...
- 35 лет назад ГКЧП...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым