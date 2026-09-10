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"А где лицо как наливное яблочко?". В сети сравнили фото Ксении Собчак до и после фотошопа

"А где лицо как наливное яблочко?". В сети сравнили фото Ксении Собчак до и после фотошопа

В сети обсуждают снимки Ксении Собчак с красной дорожки 83-го Венецианского фестиваля, которые сделали независимые фотографы известного агентства Getty Images.

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