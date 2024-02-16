ВС РФ уничтожили стрелявшую по Белгороду ракетную установку

Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.фото: Tomas Kovarik/wikiрedia.org--> Российские военные из группировки прикрытия госграницы в ходе разведки обнаружили расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, обстрелявшего накануне днём Белгород.
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