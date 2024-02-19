Трамп высказался после смерти Навального об упадке США

Бывший американский президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть Алексея Навального (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), утверждая, что это событие помогло ему лучше осознать текущую ситуацию в США.
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