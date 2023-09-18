БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как «Черный барон» стал «главой ликвидационной комиссии» Белой армии

Как «Черный барон» стал «главой ликвидационной комиссии» Белой армии

Николай ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Молдова) 27 августа 1878 года родился Петр Врангель, последний командующий белогвардейских сил в европейской части России, которому было суждено руководить их бегством за рубеж в результате поражения в Гражданской войне.

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