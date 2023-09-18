Как «Черный барон» стал «главой ликвидационной комиссии» Белой армии

Николай ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Молдова) 27 августа 1878 года родился Петр Врангель, последний командующий белогвардейских сил в европейской части России, которому было суждено руководить их бегством за рубеж в результате поражения в Гражданской войне.
Николай ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Молдова) 27 августа 1878 года родился Петр Врангель, последний командующий белогвардейских сил в европейской части России, которому было суждено руководить их бегством за рубеж в результате поражения в Гражданской войне.
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