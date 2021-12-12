smi.media

248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    10 сеансов клизмы будет достаточно.Михаилу Саакашвил...
  • Людмила Сергеева
    В РФ часть участн...
  • Grandad
    США помогали Англии в захвате Фолклендских островов, объясняя свои действия спасением студента п гражданина США, нахо...В Совфеде заявили...

В ООН напомнили о важности доступных услуг здравоохранения для всех

В ООН напомнили о важности доступных услуг здравоохранения для всех

Пандемия коронавируса подтвердила неравенство в мире по доступности к медицинским услугам для миллионов людей, говорится в сообщении, размещенном 12 декабря на сайте ООН в связи с Международным днем всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх