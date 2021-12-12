В ООН напомнили о важности доступных услуг здравоохранения для всех

Пандемия коронавируса подтвердила неравенство в мире по доступности к медицинским услугам для миллионов людей, говорится в сообщении, размещенном 12 декабря на сайте ООН в связи с Международным днем всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ).