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Царьград

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Семь автомобилей столкнулись на севере Москвы: госавтоинспекция разбирается

Семь автомобилей столкнулись на севере Москвы: госавтоинспекция разбирается

На севере Москвы в районе улицы Новая Башиловка произошло несколько ДТП с участием семи автомобилей. Пострадавших, к счастью, нет.

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