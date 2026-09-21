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Рязанские новости

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В Спас-Клепиках Рязанской области ребенок спасся из горящего дома

В Спас-Клепиках Рязанской области ребенок спасся из горящего дома

В доме на момент пожара находился ребенок, который самостоятельно покинул горящее здание через окно.21 сентября в городе Спас-Клепики Рязанской области в жилом доме на Трудовой произошел пожар.

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