Индия призывает реформировать ООН для нового мирового порядка

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар призвал к реформе ООН, отметив изменение баланса сил в мире. На конференции "Диалог Райсины" он подчеркнул необходимость справедливой организации и поддержал стремление "группы четырех" к постоянному членству в СБ ООН.