Корабли Балтийского провели артиллерийские стрельбы в Балтийском море

В рамках планового учения по защите и обороне пунктов базирования экипажам малого противолодочного корабля «Алексин» Балтийского флота выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим безэкипажные катера условного противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В столице Адыгеи - Майкопе откроется выставка трофейной техники ВСУ и стран НАТО из зоны СВО
- В Москве сотрудниками полиции задержаны чиновники, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере
- Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО
Свежие комментарии