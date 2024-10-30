Сенатор Климов: западные участники вторжения в РФ столкнутся с последствиями

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что иностранные участники вторжения в Курскую и Брянскую области столкнутся с последствиями, передает Lenta.
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