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Яна Поплавская высказалась против прощения постоянно «входящих не в те двери» «звёзд»

Яна Поплавская высказалась против прощения постоянно «входящих не в те двери» «звёзд»

Недавно Яна Поплавская поддержала Вику Цыганову, раскритиковавшую звезд российского шоу-бизнеса и заявившую, что «Кучера, Киркоров, Лолита и прочая шушера с голубого экрана» устраивают «пир во время чумы».

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