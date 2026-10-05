Медведи: почему они так опасны сегодня и как это было при СССР

Елизавета Новикова, журналист ИА «Регнум», подготовила материал о ситуации с медведями в России. В её интервью с Михаилом Кречмаром собраны наиболее типовые поступившие к нам в редакцию вопросы, и с любезного разрешения Елизаветы мы его публикуем.