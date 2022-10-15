Аргументы недели

98 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь
    ну хоть пиар, но поехал. А то многие косят. вот зная, что в армии такой развал, на нас и нападают.Депутат ГД Милоно...
  • Anlrey Boracow
    Очень скоро, не далее чем завтра или послезавтра эти 240 убиенных будут представлены как "кровавая рука Москвы и личн...Останки 240 челов...
  • Владимир Соловьев
    Антихрист выбрал Англию местом своего постоянно пребывания для борьбы с российским Православием.Останки 240 челов...

Рамзан Кадыров поручил учредить награду «Герой Чеченской Республики»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в ходе проведения расширенного совещания в Правительстве региона, отметил подвиг, мужество, отвагу и успехи чеченских бойцов в СВО на Украине и поручении учредить награду «Герой Чеченской Республики».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх