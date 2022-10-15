Рамзан Кадыров поручил учредить награду «Герой Чеченской Республики»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в ходе проведения расширенного совещания в Правительстве региона, отметил подвиг, мужество, отвагу и успехи чеченских бойцов в СВО на Украине и поручении учредить награду «Герой Чеченской Республики».