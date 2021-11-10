Рашкин сообщил о прохождении полиграфа по делу об убийстве лося

Народные НовостиПолитикаРашкин сообщил о прохождении полиграфа по делу об убийстве лося Депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин сообщил СМИ, что прошел проверку на детекторе лжи.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КотовВсе охотно верят в самоубийство лосихи. Чиновник не может врать.Саша НиколаевТаки-да,лосиха закона не знала и сама подлезла в убоину..))Николай НиколаевичОпа! Рашкин не знал,что нельзя убивать лося! Он,конечно,не виноват. Всех незнание закона не освобождает от ответственности,но не коммуниста,который вдруг! решил сотрудничать со следствием. Значит,накажут охотоведа и сопровождающего. А я думал,как это Рашкин изворачиваться будет. А ничего,всё в порядке. В очередной раз будет подставлен под удар доверившийся коммунисту человек!TTeodorУже, КАЖЕТСЯ, охота была законной?!?!?! И это первое антре клоунов. А вообще, всех депутатов нужно через аппарат правды прогнать. Вот мест свободных будет и экономия Народных средств. Только вот кто будет у полиграфа "ведущим"? А вдруг поставят опять своего клоуна.Комментировать
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