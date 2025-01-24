В Госдуме РФ разработали проект о выплатах маткапитала студенткам

Законопроект о выплате материнского капитала студенткам, родившим или усыновившим первого ребенка, разработала группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, 24 января сообщает РИА Новости.
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