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В Пекине зарегистрировали первый за 179 дней случай коронавируса

В Пекине зарегистрировали первый за 179 дней случай коронавируса

В китайской столице были зарегистрированы первые за почти полгода случаи COVID-19, сообщает CNN. Один из зафиксированных в Пекине случая связан с парой, которая недавно приехали в город из провинции Хунань, где началась новая вспышка вируса.

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