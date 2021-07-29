В Пекине зарегистрировали первый за 179 дней случай коронавируса

В китайской столице были зарегистрированы первые за почти полгода случаи COVID-19, сообщает CNN. Один из зафиксированных в Пекине случая связан с парой, которая недавно приехали в город из провинции Хунань, где началась новая вспышка вируса.
В китайской столице были зарегистрированы первые за почти полгода случаи COVID-19, сообщает CNN. Один из зафиксированных в Пекине случая связан с парой, которая недавно приехали в город из провинции Хунань, где началась новая вспышка вируса.
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