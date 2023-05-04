Слово и дело

9 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Шойгу поручил держать на особом контроле непрерывное снабжение войск в зоне СВО оружием ...Пузырь вранья сду...
  • Иван
    Саботаж или что похуже?«Простой мужик бе...
  • Алексей Куницын
    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командование «оркестра» ранее обратились к начальнику Генерального штаба, ...Лидер КПРФ Геннад...

Гериатр Ткачева напомнила пенсионерам о положительных последствиях пребывания на даче

Гериатр Ткачева напомнила пенсионерам о положительных последствиях пребывания на даче

Времяпрепровождение на даче способно привнести в жизнь пожилых людей множество плюсов, которые, в том числе, отражаются на здоровье пенсионеров.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх