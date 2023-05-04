Гериатр Ткачева напомнила пенсионерам о положительных последствиях пребывания на даче

Времяпрепровождение на даче способно привнести в жизнь пожилых людей множество плюсов, которые, в том числе, отражаются на здоровье пенсионеров.
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