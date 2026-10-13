Сервис «Яндекс Такси» анонсировал начало выплат водителям после сбоя

Сервис «Яндекс Такси» начал уведомлять водителей о скорых выплатах за выполненные заказы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальных представителей сервиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Инсайдер: «В Крем...
- "Ваш язык учить н...
- Захарова: слова М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым