«Новогодний подарок боярам»: разработчики «Смуты» наконец показали геймпле...

«Новогодний подарок боярам»: разработчики «Смуты» наконец показали геймплей, но совсем чуть-чутьСоздатели исторического ролевого экшена «Смута» из студии Cyberia Nova сдержали обещание и подготовили «новогодний подарок боярам», представив до конца декабря свежий дневник разработки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)