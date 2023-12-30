«Новогодний подарок боярам»: разработчики «Смуты» наконец показали геймпле...

«Новогодний подарок боярам»: разработчики «Смуты» наконец показали геймплей, но совсем чуть-чутьСоздатели исторического ролевого экшена «Смута» из студии Cyberia Nova сдержали обещание и подготовили «новогодний подарок боярам», представив до конца декабря свежий дневник разработки.