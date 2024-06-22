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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гримальдо о Ямале: «Невероятный игрок без потолка. Он выделяется в каждом матче. Это что-то уникальное»

– Говоря о Ямале. Вы тоже дебютировали в профессиональном футболе в 15 лет. Дадите ли ему какой-нибудь совет? – Я даже не знаю, что сказать.

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